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17 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Çorum’da silahlı kavga: 1 yaralı

Çorum’da silahlı kavga: 1 yaralı

- Olay yerinden görüntü

Polis Olay Yeri İnceleme Silahlı Kavga Keçi Polis Ekipleri 

-- kaza yapan araçlardan görüntü
-- Polis ekiplerinden görüntü
-- Detaylar

( ÇORUM ) ÇORUM

- Çorum’da bir kişi boşanma aşamasında olduğu eşinin içerisinde bulunduğu araca silahla ateş açtı. Olayda 1 kişi yaralandı. Olay, Karakeçili Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, boşanma aşamasında oldukları öğrenilen F.K. ve B.K sabah saatlerinde adliyeye gitti. Mahkeme sonrası B.K., akrabası olan M.K. aracına binerek adliyeden ayrıldı. F.K., eşinin bulunduğu aracı takibe aldı. Her iki aracın trafikte başlayan kovalamacası Atatürk Anadolu Lisesi önünde araçların kaza yapmasıyla son buldu. İddialara göre, kazanın ardından araçtan inen F.K., eşinin bulunduğu araca tüfekle ateş etti. Açılan ateş sonucu M.K. yaralanırken, B.K. olayı yara almadan atlattı. Olayın ardından F.K. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, yaralı M.K. ise ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının hayati tehlikesinin mevcut olduğu öğrenildi. Silahlı kavga nedeniyle Gazi Caddesi’nin bir şeridi trafiğe kapatılırken olay yeri inceleme şube müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan inceleme 1 tüfek ile 1 beyzboll sopası ele geçirildi. Açılan ateş sonucu park halinde bulunan bir otomobilde zarar gördü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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