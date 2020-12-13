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13 Aralık 2020 Pazar günü yayınlandı
Çorum’da sessizlik hakim

Çorum’da sessizlik hakim

drone görüntüsü

( ÇORUM -DRONE) ÇORUM

Kalaba Alabalık Hayvan Sokak Hayvanları Trol 


- Çorum’da korona virüs tedbirleri kapsamında ilan edilen sokağa kısıtlaması nedeniyle şehirdeki sessizlik devam ediyor. Korona virüs tedbirleri kapsamında 81 ilde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Çorum'da cadde ve sokaklar boş kaldı. Sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı Cuma gününden itibaren kısıtlamadan muaf olan ve çalışanlar dışında Çorumlular evlerinde kalmaya devam ettirdi. Kent merkezinde daha önce kalabalık olan Gazi ve İnönü caddeleri ıssız kalırken, ana arterlerde sadece kuşlar ve sokak hayvanları bulunuyor. Emniyet güçleri kısıtlamayı denetlemek üzere mesai yaparken, yapılan yol kontrol uygulamaları ve devriyelerle ihlallerin önüne geçiliyor.
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