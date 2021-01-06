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06 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Çorum’da sahte içkiden bir kişi hayatını kaybetti

Çorum’da sahte içkiden bir kişi hayatını kaybetti

Hastaneden arşiv görüntü

Yoğun Bakım Ünitesi Hastane Sahte İçki 

-Mustafa Ç.'nin fotoğrafı

( ÇORUM ) - ÇORUM

- Çorum’da sahte içkiden zehirlendiği şüphesiyle hastanede iki gündür tedavi gören bir kişi hayatını kaybetti. Edinilen bilgilere göre, 4 Ocak günü Çorum'un Mecitözü ilçesinde Mustafa Çılkısız, sahte içkiden zehirlendiği şüphesiyle Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. 46 yaşındaki Çılkısız, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen şahıs hayatını kaybetti. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı. (MMY-BÖ-KA
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