Çorum'da sağlık tarihine ışık tutan müze

-Başhekim Mesut Sezikli, Rektör Ali Osman Öztürk

-Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve milletvekili Ahmet Sami Ceylan açıklama



( ÇORUM )- Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde oluşturulan “Geçmişten Günümüze Çorum’da Sağlık Müzesi” ve Kütüphane açıldı ÇORUM



- Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde oluşturulan “Geçmişten Günümüze Çorum’da Sağlık Müzesi” ve kütüphane düzenlenen törenle açıldı. Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, geçmiş yıllarda kullanılan tıbbi cihazlar ve insan vücudundan çıkan taşların sergilendiği müzede tıp tarihine ışık tutarken, sağlık sektöründe yaşanan gelişmeyi de ortaya koyuyor. Müzenin yanında hastanenin teras katında öğrenciler ve araştırmacılar içinde kütüphane oluşturuldu. Müze de ayrıca Ayrıca hastane binanın teras katında kütüphane oluşturuldu. Müze ve kütüphanenin açılışı düzenlenen törenle yapıldı. Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mesut Sezikli, “Geçmişten günümüze Çorum’da sağlıkla ilgili bütün verileri toplayarak bugünlere nasıl geldiğimizi göstermek için bir sergi alanı oluşturduk. Bunun için geçmişten günümüze fotoğrafları derledik. Sağlık cihazlarını toplamaya çalıştık. Buralara bakarak öğrencilerimizin ve bizlerin nostaljik yolculuk yaparak bugün ki sağlık sistemimizin gücünü bir kez daha anlamamızı sağlar diye düşünüyoruz. Kütüphanede bir ihtiyaç. Şuan kütüphanemiz 30 öğrenci kapasiteli” dedi.

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin büyük başarılara imza attığını belirterek, “Türkiye’deki etkinlik alanı itibariyle özel yerini ve konumunu her geçen gün yükseltmekte” ifadelerini kullandı. Korona virüs salgınıyla nedeniyle adeta kurtuluş mücadelesi verildiğini ve bu cephenin ön safında da sağlık çalışanlarının bulunduğunu anlatan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, sağlık çalışanlarının korona virüsle mücadele de hangi tür fedakarlıklar yaptıklarını tarih yazacağını kaydetti.

AK Parti Çorum milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan da, korona virüs salgının sona ermesi için temennide bulunarak, “Bu süreçte medeniyetin beşiği olarak lanse edilen Avrupa’daki manzarayı görünce gerçekten Türkiye’de sağlık sektöründe Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde sağlık alanında yapılan reformlar ve verilen sağlık hizmetlerini görünce ülkem adına gurur duydum” şeklinde konuştu.

Devlet Hastanesiyle ilgili hiçbir problem olmadığını dile getiren milletvekili Ceylan, “118 milyon lira maliyet çıktı. Yarın A ve B blokların yıkım yazışmalarını yapıyoruz. Yıkımla birlikte süreci kısa sürede başlatacağız” şeklinde açıklama da bulundu. Konuşmaların ardından “Geçmişten Günümüze Çorum’da Sağlık Müzesi” ve kütüphanenin açılışı gerçekleştirildi.

Açılışa İl Sağlık Müdürü Ömer sobacı, AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Merkez İlçe Başkanı Erhan akar ve davetliler katıldı.

(MMY-BÖ)



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