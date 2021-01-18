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18 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Çorum’da kar yağışı

Çorum’da kar yağışı

belediye ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışmaları

Kar Temizleme Can Güvenliği Karla Mücadele Kar Yağışı Irak 

-kar yağışı detay görüntüler
-sokakta kayan çocuklardan görüntü

( ÇORUM )- İskilip ilçesinde kar yağışını görünce kısıtlamayı unutan çocuklar kendilerini sokağa attı- İskilip Belediyesi’nin karla mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor ÇORUM

- Çorum’un İskilip ilçesinde etkili olan akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı kent merkezini beyaz bir örtü ile kapladı. Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava İskilip’te yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışı nedeniyle ilçe ayrı bir güzelliğe bürünürken, kartpostallık manzaralar oluştu. Kar yağdı çocuklar keyfini çıkardı Metereoloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan haritada ülke genelinde olağanüstü kuraklığın yaşandığı illerin başında gelen Çorum’da etkili olan kar yağışı herkesin olduğu gibi en çokta çocukların yüzünü güldürdü. Kar yağışını fırsat bilen çocuklar, korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesine saatler kala kısa sürelide olsa sokağa çıkarak karın keyfini çıkardı. Bazı çocuklar kartopu oynarken bazıları da kayarak eğlenceli vakit geçirdi. İlçede etkili olan zaman zamanda şiddetini artıran kar yağışı nedeniyle İskilip Belediye’de teyakkuza geçti. Karla mücadele timleri ilçedeki ana caddeler başta olmak üzere ara sokaklar ve yüksek kesimlerde de yaptığı kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor. Belediye ekipleri bir taraftan küreme işlemi yaparken diğer taraftan da tuzlama çalışması yapıyor. Belediye Başkanı Ali Sülük yaptığı açıklamada; “Meteorolojiden gelen bilgi üzerine kar hazırlığımızı yaparak tüm tedbirlerimizi almıştık. Akşam saatlerinde etkisini gösteren yoğun kar yağışı nedeniyle ilçemizde yaşanabilecek her türlü olumsuzluklara karşı, ekiplerimizi seferber ettik. Halkımızın önce can güvenliğini düşünerek çalışmalara başladık. Çalışmalarımız kar yağışına bağlı olarak aralıksız sürecek” dedi.

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