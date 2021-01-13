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13 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Çorum'da kaçak avlanan 3 kişiye 11 bin lira ceza

Çorum'da kaçak avlanan 3 kişiye 11 bin lira ceza

- kaçak avlanan iki yaban tavşanı ve bir çulluk'dan görüntü

Para Cezası Kaçak Kaçak Avcı Bild Yazılı Açıklama 

-- Kaçak avda kullanılan kalzemelrden görüntü
-- Kaçak olarak kesilen ve traktör remorkunda bulunan kayın ağaçlarından görüntü
-- Detaylar

( ÇORUM )- Kaçak avda kullanılan traktör ve araça el konuldu ÇORUM

- Çorum'un Osmancık ilçesinde kaçak avlandıkları tespit edilen 3 kişiye 11 bin 572 lira idari para cezası uygulanırken, avda kullandıkları panelvan tipi araç ve traktöre de el konuldu. Osmancık Kara Avcıları Derneğinden yapılan yazılı açıklamada, ilçede kaçak avcılığın önüne geçmek amacıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından denetim yapılırken, 3 kişinin izinsiz avlandığı belirlendi. Bu kişilerin traktör ve araçlarında yapılan aramada kaçak avlanan iki yaban tavşanı ve bir çulluk ile traktör römorköründe kaçak olarak kesilmiş kayın ağaçları ele geçirildi. Konuya ilişkin yapılan açıklamada, kaçak avlanan ve kesim yaptığı belirlenen 3 kişiye toplam 11 bin 572 lira idari para cezası uygulanırken, kaçak avda kullandıkları traktör ve araca da el konulduğu bildirildi.
(MMY-BÖ)
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