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22 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Çorum’da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Çorum’da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

sürücünün araçtan çıkarılması, ambulansa alınması

İlk Müdahale Trafik Kazası Bild Sağlık Çalışanları 

-olay yerinden genel görüntü
-araçlardan görüntü

( ÇORUM )- Çarpışmanın etkisiyle otomobilde sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı ÇORUM

- Çorum’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle otomobilde sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı. Kaza, Üçdutlar mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mert Y. yönetimindeki 06 AB 977 plakalı otomobil ile Tuncay B. yönetimindeki 19 ABD 345 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki otomobil de yol ortasına savrulurken sürücülerden Tuncay B., araçta sıkıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekiplerinin yanı sıra itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri ve sağlık çalışanlarının çalışmaları sonucu yaralı sürücü araçtan çıkarıldı. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan sürücüler ambulansla Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (MMY-KA
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