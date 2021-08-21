Çorum'da hareketli saatler: Rehin tutulan 4 kişiyi serbest bıraktı, kendisi ise direniyor

-Polis özel harekat ekipleri



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- Çorum'da bir kuaför dükkanında pompalı tüfekle rehin tuttuğu 4 kişiyi serbest bırakan Mustafa Y, güvenlik güçlerine teslim olmamakta direniyor. Çorum'da rastgele çevreye ateş açan Mustafa Y, bir kuaför dükkanına girip saatlerce rehin tuttuğu 4 kişiyi serbest bıraktı. Çok sayıda polisin ve sağlık görevlilerin sevk edildiği olay yerine, İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser de geldi. Kuaför dükkanın etrafını emniyet şeridiyle kapatan polis, çevrede güvenlik tedbirlerini arttırdı. Güvenlik güçlerine teslim olmamak direnen Mustafa Y'yi ikna çabaları ise sürüyor. (TG-BÖ-HA

