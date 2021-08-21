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Çorum'da hareketli dakikalar...Havaya ateş açıp berberi rehin alan şahsı ikna çalışmaları sürüyor
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21 Ağustos 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Çorum'da hareketli dakikalar...Havaya ateş açıp berberi rehin alan şahsı ikna çalışmaları sürüyor

Çorum'da hareketli dakikalar...Havaya ateş açıp berberi rehin alan şahsı ikna çalışmaları sürüyor

Olay yerinden görüntü,

Polis Rehin Güvenlik Önlemi Polis Ekipleri Pompalı Tüfek 

-polis ekiplerinin ikna çalışması

( ÇORUM -EK) ÇORUM

- Çorum'da pompalı tüfekle berber dükkanına gelen kişi, işyerinde çalışanı bir kişiyi rehin aldı. Polisin rehin alan kişiyi ikna etme çalışmaları devam ediyor.Olay, Albayrak caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir berbere elinde pompalı tüfekle giren şahıs, işyerinde çalışan bir kişiyi rehin aldı. İşyeri sahibinin dükkana gelmesini isteyen kişiyi ikna çabaları sürerken polis olay yerinde geniş güvenlik önlemi aldı.
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