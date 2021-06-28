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28 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Çorum’da etkili olan yağış sonrası sokaklar sele döndü

Çorum’da etkili olan yağış sonrası sokaklar sele döndü

Sel sularından detay

( ÇORUM ) ÇORUM

Sağanak Yağış Şiddetli Yağış Gesi Sağanak Sel 


- Çorum’da etkili olan yağış hayatı olumsuz etkiledi. Kentte bugün öğle saatlerinde etkili olan sağanak yağış hayatı felç etti. Bayatgediği bölgesinde bulunan cadde ve sokaklar şiddetli yağış nedeniyle oluşan sel sularıyla kaplandı. Belediye ekipleri bölgede temizlik çalışması yaptı. Öte yandan Çorum Belediyesi Temizlik işleri Müdürlüğü ekipleri tarafından il merkezinde kritik bölgelerde olumsuz hava koşulları nedeniyle mobil ekipler yerleştirdi. Yağışla birlikte bulundukları bölgelerde rögar kapaklarını ve mazgallarını açarak çalışma yapan ekipler herhangi bir olumsuz yaşanmasının önüne geçti. (MMY-BÖ)
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