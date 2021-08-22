Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
Güncel
Çorum’da dolunay görsel şölen sundu
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Ağustos 2021 Pazar günü yayınlandı
Çorum’da dolunay görsel şölen sundu

Çorum’da dolunay görsel şölen sundu

Dolunay ve detay görüntüler

( ÇORUM ) ÇORUM

Gökyüzü Irak 


- Çorum’da günbatımı ile birlikte ortaya çıkan dolunay görsel şölen sundu. Dolunayın gün batımı ile ortaya çıkan görüntüsü görenleri kendine hayran bıraktı. Kentte havanın açık olması kızıl renge bürünen dolunayı vatandaşların çıplak gözle izlemesine de olanak tanıdı. Dolunayın gökyüzünde oluşturduğu kızılımsı renk görsel şölen sunarken, bazı vatandaşlar da izlemenin keyfini çıkardı.
İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Irak'ta Parlamento Binası BasıldıIrak'ta Parlamento Binası Basıldı
Suriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe KarşıSuriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe Karşı
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı