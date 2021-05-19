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19 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Çorum’da derneğe kumar baskını

Çorum’da derneğe kumar baskını

polis kamerası görüntüsü

( ÇORUM ) -- Baskında dernekte kumar oynayan 7 kişiye 33 bin 635 lira para cezası kesildi- Dernekte yapılan aramada 1 pompalı tüfek, 180 adet sentetik ecza ve iskambil kağıtları ele geçirildi ÇORUM

Polis Kamerası Harekete Geç Polis Ekipleri Pompalı Tüfek Dernek Başkanı 


- Çorum’da kapalı olması gerekirken açık olan bir derneğe polis ekipleri baskın düzenledi.
Dernekte kumar ve oyun oynayan 7 kişiye toplam 33 bin 635 lira para cezası kesilirken, baskın anı da kameraya yansıdı. Edinilen bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri Yeniyol Mahallesi Gazi Caddesinde faaliyet gösteren bir dernekte kumar oynandığı, silahlı şahısların bulunduğu bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri savcılıktan alınan arama kararıyla derneğe baskın düzenledi.
Baskında içeride bulunan 7 şahıs dernek binasının çeşitli yerlerine saklanan şahıslar yakalandı. Polis ekiplerinin yaptığı arama da, 118 deste kullanılmış iskambil kâğıdı, 7 deste kullanılmamış iskambil kâğıdı, 36 adet zar, 4 adet hesap defteri, 2 adet boş yazboz defteri, 14 adet oynanmış yazboz defteri, 1 adet pompalı tüfek, 7 adet 12 fişek, 14’er kapsüllü 12 tablet sentetik ecza ele geçirildi. Dernekte bulunan şahıslar haklarında işlem yapılmak üzere Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Nöbetçi Savcının talimatıyla dernek başkanına, “Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkân Sağlama, Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak ( TCK 191) ve Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanunun (2521 SKM) suçlarından” adli işlem yapılırken. Dernekte yakalanan 7 şahsa kumar kabahatinden bin 336’şar TL olmak üzere toplamda 9 bin 352 TL, Covid-19 tedbirlerine aykırılık kabahatinden 3 bin 469’ar TL olmak üzere toplamda 24 bin 283 TL olmak üzere 33 bin 635 TL idari para cezası uygulandı. (MMY)
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