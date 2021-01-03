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03 Ocak 2021 Pazar günü yayınlandı
Çorum'da dehşet veren kadın cinayeti...Tartıştığı eşini boğarak öldürdü

Çorum'da dehşet veren kadın cinayeti...Tartıştığı eşini boğarak öldürdü

Olay yerinden detaylar

İlk Müdahale Polis Kadın Cinayeti Karya Cinayet 

-Ekiplerden görüntüler
-Eşini öldüren Hatalın gözaltına alınması
-Genel detaylar

( ÇORUM )-Eşini öldürdü, arayıp kendisini ihbar etti ÇORUM

- Çorum'da bir kişi tartıştığı dini nikahlı eşini boğarak öldürdü. Olay, Gülabibey Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sakarya 1. Caddesi üzerinde bir apartmanda bulunan Polat Hatal (31) ile dini nikahlı eşi Aslıhan Dal (29) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışmaya yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine Hatal, eşini boğdu. Daha sonra polisi arayan Hatal, eşini boğdugunu söyledi.

Bunun üzerine belirtilen adrese çok sayıda polis ekibinin yanı sıra sağlık görevlileri ve itfaiye sevk edildi. Apartmana gelen polisler kapının açılmaması üzerine evin kapısını kırarak içeri girdi. Yerde hareketsiz şekilde yatan Dal, polis ve sağlık görevlileri tarafından ambulansa alınarak ilk müdahalesi yapıldı. Daha sonra Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Dal, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan Polat Hatal, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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