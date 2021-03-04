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04 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
Çorum’da boş arazide erkek cesedi bulundu

Çorum’da boş arazide erkek cesedi bulundu

Olay yerinden görüntü,

Polis Cenaze Polis Ekipleri 

-Polis ekiplerinden görüntü,
-Hayatını kaybeden şahıstan görüntü

( ÇORUM ) ÇORUM

- Çorum’da boş bir arazide erkek cesedi bulundu. Olay, Mimar Sinan mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Off-Road pisti yakınlarında bir kişinin hareketsiz şekilde yattığını gören vatandaşlar polisi aradı. İhbar üzerine olay yerine polis ekiplerinin yanı sıra 112 ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı inceleme adının Ali Kayış (60) olduğu öğrenilen şahısın hayatını kaybettiği tespit edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Kayış’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
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