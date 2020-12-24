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24 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
Çorum'da börekçi dükkanı 1 haftada ikinci kez kurşunlandı: 1 yaralı

Çorum'da börekçi dükkanı 1 haftada ikinci kez kurşunlandı: 1 yaralı

Kurşunlanan iş yeri ve genel görüntü

Polis Alışveriş Silahlı Kavga Akalan Polis Ekipleri 

-Hastane önü ve genel görüntü
--ARŞİV-

( ÇORUM )- Dükkan camını değiştirirken yaralanan usta az kalsın canından oluyordu ÇORUM

- Çorum’da 2 gün önce 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı börekçi dükkanı ikinci kez kurşunlandı. Dükkan camını değiştirirken yaralanan usta az kalsın canından oluyordu. Olay, gece saatlerinde Çorum'da Bahçelievler Mahallesi'ndeki Bahabey Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 gün önce çıkan silahlı kavga sonucu 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı börekçi dükkanı ikinci kez kurşunlandı. Cam değiştirmek için geldiği dükkanda M.Ö. ise ayağından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan camcı M.Ö. ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay Yeri İnceleme ekipleri kurşunlanan işyerinde inceleme yaptı. Polis, kimliği belirsiz kaçan kişi yada kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Olayın geçmişi: 21 Aralık Pazartesi günü Emre T., Vedat B. ve Bilal M., alışveriş için gittikleri börekçi de dükkan sahibi ile çalışanlar arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesiyle Bilal M. yanında getirdiği Emre T.’ye ait olduğu iddia edilen tabanca ile rastgele ateş ederek Bekir Ö. ve yeğeni Cem Ç.'nin ayaklarından yaraladı. Bu sırada dükkanda bulunan Sercan G. yanında getirdiği tüfekle Emre T.’yi sırtından vurarak öldürdü. Olayın ardından gözaltına alınan şüphelilerden Bilal M. ve Sercan G. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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