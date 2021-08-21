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Çorum'da berber dükkanında rehin alınanlardan birisi kurtarıldı
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21 Ağustos 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Çorum'da berber dükkanında rehin alınanlardan birisi kurtarıldı

Çorum'da berber dükkanında rehin alınanlardan birisi kurtarıldı

Kurtarılan vatandaş detay

( ÇORUM )- Rastgele ateş açıp berberi rehin alan şahsı ikna çalışmaları sürüyor ÇORUM

Polis Rehin Güvenlik Önlemi Pompalı Tüfek 


- Çorum'da pompalı tüfekle berber dükkanına gelen kişi, işyerinde çalışanı bir kişiyi rehin aldı. Polisin rehin alan kişiyi ikna etme çalışmaları devam ediyor.Olay, Albayrak caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir berbere elinde pompalı tüfekle giren şahıs, işyerinde çalışan bir kişiyi rehin aldı. İşyeri sahibinin dükkana gelmesini isteyen kişiyi ikna çabaları sürerken polis olay yerinde geniş güvenlik önlemi aldı.
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