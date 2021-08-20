Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
3. Sayfa
Çorum'da aileler arasında silahlı çatışma: 2 ölü, 2 yaralı
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Ağustos 2021 Cuma günü yayınlandı
Çorum'da aileler arasında silahlı çatışma: 2 ölü, 2 yaralı

Çorum'da aileler arasında silahlı çatışma: 2 ölü, 2 yaralı

arşiv-

( ÇORUM ) ÇORUM

Hastane Jandarma Çatışma Güvenlik Önlemi Silahlı Çatışma 


- Çorum'un Mecitözü ilçesine bağlı Alancık köyünde iki aile arasında yaşanan silahlı çatışmada 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. İddialara göre, silahlı çatışma dün gece Mecitözü ilçesine bağlı Alancık köyünde meydana geldi. Aralarında alacak-verecek meselesi yüzünden husumet bulunan iki ailenin fertleri arazilerine yakın bölgede karşılaşıp, tartışmaya başladı.
Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar, birbirlerine yanlarında bulunan av tüfekleriyle ateş açtı. Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı kontrolde, saçmalara hedef olan Ali K. (40) ve Endercan Ç.'nin (63) hayatını kaybettiği belirlendi. Kavga esnasında yaralanan Hüseyin K. ve Celal Ç. ise ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Silahlı kavgada hayatını kaybeden Ali K. (40) ve Endercan Ç.'nin (63) cenazeleri otopsi için Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Cenazeler yapılan incelemenin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Alancık köyü ve çevresi ile hastane çevresinde geniş güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldığını bildirdi.
İlgili Foto Galeriler
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar YaptıCumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar Yaptı
13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...
Bakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur YaptıBakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur Yaptı
Şırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele GeçirildiŞırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele Geçirildi
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı