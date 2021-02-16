Çorum’da 591 köy yolu ulaşıma kapandı



- Çorum’da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle 591 köy yolu ulaşıma kapandı. Ulaşıma kapanan köy yollarının açılması için çalışmalar sürerken, İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü karla mücadele çalışmalarını 26 greyder, 3 kar bıçaklı kamyon, 6 adet yüklenici kepçe, vatandaşların mağdur olmaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çorum-Samsun, Çorum-Ankara, Çorum-Amasya ve Çorum-Yozgat karayollarında Karayollarının kar küreme ve tuzlama çalışmaları devam ediyor. İl genelinde görev yapan trafik ekipleri, sürücüleri buzlanma ve don olaylarına karşı uyarıyor. (MMY-BÖ)



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