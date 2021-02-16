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16 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
Çorum’da 591 köy yolu ulaşıma kapandı

Çorum’da 591 köy yolu ulaşıma kapandı

yolda çalışma yapan ekiplerden görüntü, yollardan görüntü, ekiplerin çalışmalarından detaylar

( ÇORUM ) ÇORUM

Karayolları Köy Yolları Karla Mücadele Kar Yağışı 


- Çorum’da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle 591 köy yolu ulaşıma kapandı. Ulaşıma kapanan köy yollarının açılması için çalışmalar sürerken, İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü karla mücadele çalışmalarını 26 greyder, 3 kar bıçaklı kamyon, 6 adet yüklenici kepçe, vatandaşların mağdur olmaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çorum-Samsun, Çorum-Ankara, Çorum-Amasya ve Çorum-Yozgat karayollarında Karayollarının kar küreme ve tuzlama çalışmaları devam ediyor. İl genelinde görev yapan trafik ekipleri, sürücüleri buzlanma ve don olaylarına karşı uyarıyor. (MMY-BÖ)
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