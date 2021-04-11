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11 Nisan 2021 Pazar günü yayınlandı
Çorum'da 4,2 büyüklüğünde deprem

Çorum'da 4,2 büyüklüğünde deprem

deprem sonrası bölgeden görüntüler

Deprem Bild 

-Vatandaş röportajı

( ÇORUM - 2) ÇORUM

- Çorum'un Dodurga ilçesinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, Çorum'da saat 17.06'da merkezi Dodurga ilçesi olan 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 11.22 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.
Dodurga'nın yanısıra Osmancık, Oğuzlar, Laçin, Kargı ve Çorum merkezde de hissedilen deprem ilk belirlemelere göre can ve mal kaybına neden olmadı. (MMY-BÖ-CC-Y)
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