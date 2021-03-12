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12 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
Çorum'da 2 çocuğu öldüren zanlı adliyeye sevk edildi

Çorum'da 2 çocuğu öldüren zanlı adliyeye sevk edildi

- Cinayet zanlısı Servet Baykuş'un jandarma aracı ile adliyeye getirilmesi

Okul Servisi Jandarma Akalan Nayet Zanlısı 

-Ölen çocukların ve zanlının fotoğrafı

( ÇORUM ) ÇORUM

- Çorum’da 8. sınıf öğrencisi 2 çocuğu tüfekle vurarak öldüren Servet Baykuş, Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sabah saatlerinde Çorum'un Alaca ilçesine bağlı İmat köyünde, köyün eski muhtarı olduğu öğrenilen Selvet Başkuş, okul servisini durdurarak içinde bulunan Kaan Hakverdi(13) ve Tunç Taşar(14) isimli çocukları tüfekle vurarak öldürdü. İddialara göre aileler arasında daha öncede de çocuklar yüzünden tartışma yaşandığı öğrenildi. Olaydan kısa bir süre sonra yakalanarak gözaltına alınan eski muhtar Servet Baykuş, adliyeye çıkarılırken, köyde ve çocukların eğitim gördüğü okulda büyük üzüntü yaşandı.
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