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19 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Çorum’da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik Bayramı kutlamaları

Çorum’da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik Bayramı kutlamaları

yürüyüşten görüntü, kortej geçişi, katılan gruplardan görüntü, vatandaşlardan görüntü, Atatürk anıtı’ndaki programdan görütü ve detaylar

( ÇORUM ) - ÇORUM

Saygı Duruşu Öğrenciler İstiklal 


- Çorum’da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik Bayramı etkinlikleri kapsamında kortej geçişi düzenlendi.
İl Gençlik Spor Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen yürüyüş Hürriyet Meydanı’ndan başladı.
Yürüyüşe katılan öğrenciler ve vatandaşlar Gazi Caddesi’nden Atatürk Anıtı’na kadar yürüdü. İl Gençlik Spor Müdürü Haşim Eğer’in Atatürk Anıtı’na çelenk sunması, saygı duruşu ve istiklal Marşı’nın okunmasıyla devam eden program Çorum Belediyesi Bando Takımı’nın verdiği konserin ardından sona erdi. (MMY)
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