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04 Nisan 2021 Pazar günü yayınlandı
Çorum'da 1 ay sonra sokaklar sessizliğe büründü

Çorum'da 1 ay sonra sokaklar sessizliğe büründü

- Sessizliğe bürünen cadde ve sokaklardan görüntü

Alışveriş Aritas Alabalık Hayvan Sokak Hayvanları 

-- Ana cadde ve meydanlarda özgürce uçan kuşlardan görüntü
-- Süs havuzundan su içen kuşlardan göründü

( ÇORUM )- Kısıtlama süresince kent sokak hayvanlarına kaldı ÇORUM

- Çorum’da, korona virüs tedbirleri kapsamında ilan edilen sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik devam ediyor. Korona virüs tedbirleri kapsamında Kırmızı kategoride yeralan 58 ilde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Çorum’da cadde ve sokaklar boş kaldı. Sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı Cuma akşamından itibaren kısıtlamadan muaf olan ve çalışanlar dışında Çorumlular evlerinde kalmaya devam ediyor. Korona virüs risk değerlendirme haritasında kırmızı renk ile çok yüksek riskli iller arasında yer alan Çorum, 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması ile beraber sessizliğe büründü. Şehrin ana caddeleri ile meydanları sokak hayvanlarına kaldı. Şehrin en kalabalık noktalarında özgürce dolaşan kuşlar belediye ekipleri tarafından bırakılan yemlerle beslenip süs havuzlarından su içtikleri görüldü.
Pazartesi günü sabah saat 05.00'e kadar devam edecek kısıtlama süresince vatandaşlar alışverişlerini araç kullanmadan evlerine yakın market ve fırınlarda yapıyorlar. Polis ekipleri de kentin çeşitli noktalarında uygulamalar yaparken şehrin merkezi bölgelerinde ise adete sessizlik hakim. (MMY-BÖ)
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