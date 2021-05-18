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18 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
ÇORUM - Çöp eve dönüşen tarihi bina belediye ekiplerince temizlendi

ÇORUM - Çöp eve dönüşen tarihi bina belediye ekiplerince temizlendi

- Tarihi binadaki temizlik çalışmaları - Belediye görevlilerin tebligat çalışmaları Çorum 'da çöp eve dönüşen tarihi bina belediye ekiplerince temizlendiÇORUM (AA) - Çorum 'da vatandaşların attığı atıklar nedeniyle çöp eve dönüşen, korunması gereken kültür varlığı olarak tescilli tarihi bina, Çorum Belediyesi ekiplerince temizlendi.Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Üçtutlar Mahallesi’ndeki tarihi binadan kötü kokular yayıldığı ihbarı üzerine Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, inceleme başlattı. Çorum Belediyesince yıkılma tehlikesi nedeniyle daha önce tedbir olarak tarihi binanın çevresine örülen sac korkulukları söken zabıta ekipleri, çöp yığınıyla karşılaştı.Çevredeki bazı apartmanlardan atılan atıklar nedeniyle tarihi konağın çöp eve dönüştüğü tespit edildi.Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerin çalışmasıyla çöp yığınından arındırılan tarihi bina, çevre sağlığını korumak amacıyla ilaçlandı.Belediye Encümeni kararıyla çevredeki apartmanlarda yaşayan vatandaşlara, tekrar çöp atılması durumunda yasal işlem başlatılacağı yönünde tebligat yapıldı.

Tarihi Bina Korkuluk Çöp Ev Yazılı Açıklama Eve Dönüş 

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