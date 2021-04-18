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18 Nisan 2021 Pazar günü yayınlandı
Çorum Belediyesi’nden patates ve soğan dağıtımına destek

Çorum Belediyesi’nden patates ve soğan dağıtımına destek

Ekiplerden görüntü,

-patates ve soğanların yüklenmesi,
-dağıtımından görüntü,

( ÇORUM ) ÇORUM

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla üreticiye destek olmak, ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını gidermek amacıyla Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından alımı yapılan soğan ve patatesler Çorum’da da ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılmaya başlandı. Çorum Belediyesi de dağıtıma 5 araç 10 personelle destek veriyor. Çorum Belediyesi Vefa Sosyal Destek Grubunun bu işle görevlendirildiğini ifade eden Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından bir yandan üreticinin mahsulünün elinde kalmaması diğer yandan ihtiyaç sahiplerinin bu rahmet ayı içerisinde ihiyaçlarının giderilmesi açısından önemli bir adım atıldı. Bu hizmetin Çorum ayağında biz de belediye olarak taşın altına elimizi koyalım istedik ve Vefa Sosyal Destek Grubumuzu bu işle görevlendirdik. 5 araç 10 personelimizle patates ve soğanları ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için özveriyle çalışıyoruz“ dedi.
(TG)
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