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26 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Çorum Belediyesi’nden öğrenci ve velilerine limonata ikramı

Çorum Belediyesi’nden öğrenci ve velilerine limonata ikramı

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Sınav Maraton Kullar Öğrenciler 

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- Çorum Belediyesi, Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı’na giren öğrenciler ve velilerine limonata ikram etti. Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Sınavı 65 sınav binasında, 16 bin 705 adayın katılımı yapıldı. Zorlu sınav maratonundan çıkan öğrenciler ve onları okul önlerinde bekleyen aileleri, Çorum Belediyesi’nin ikram ettiği limonata ile serinledi. Öğrenciler ve aileler limonata ikramından dolayı Çorum Belediyesi’ne teşekkür etti. Çorum Belediyesi ayrıca sınava giren öğrencilere sınava girecekleri okullara kadar ulaşımlarını ücretsiz sağladı.
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