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18 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Çorum Belediyesi’nden kar mesaisi

Çorum Belediyesi’nden kar mesaisi

karla mücadele çalışmaları

Kar Topu Karla Mücadele Kardan Adam Kış Mevsimi Kar Yağışı 

-çocukların kardan adam yapması ve kar topu oynaması
-vatandaşların kuşları beslemesi

( ÇORUM ) -- Kar yağışı çocukları sevindirdi ÇORUM

- Çorum’da gece saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle şehir beyaz örtüye bürünürken ekipler de çalışmalarını sürdürdü. Kar yağışının başlamasıyla birlikte Çorum Belediyesi de hem araçların hem de yayaların ulaşım problemi yaşamaması için çalışma başlattı. Karla Mücadele Koordinasyon Merkezi tarafından organize edilen karla mücadele çalışmaları sabah saatlerine kadar devam etti. Her zaman olduğu gibi kar yağışına en çok çocuklar sevindi. Parklara çıkan çocuklar gönüllerince eğlendi. Bazı çocuklar kardan adam yaparken bazıları da kar topu oynadı. Vatandaşlar ise Hürriyet meydanında kış mevsimi nedeniyle yiyecek bulmakta sorun yaşayan kuşlara yem bıraktı.
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