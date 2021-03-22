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22 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Çorum Belediye Başkın’ı Aşgın ve 3 yardımcısının testi pozitif çıktı

Çorum Belediye Başkın’ı Aşgın ve 3 yardımcısının testi pozitif çıktı

9 Mayıs 2020 Belediye Başkanı berberlere dezenfektan dağıtımı

Belediye Başkan Yardımcısı 

-27 Aralık 2020 Çorum dron görüntüsü
-8 Şubat 2021 başaknın görüntüsü

( ÇORUM ) - Sadece görüntülü geçilecek- Çorum Belediye Başkın’ı Aşgın ve 3 yardımcısının testi pozitif çıktı ÇORUM

- Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve 3 belediye başkan yardımcısının korona virüs testleri pozitif çıktı. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Yaptırmış olduğum COVİD 19 testim pozitif çıktı. Sağlık durumum çok şükür iyi. Doktorlarımızın tavsiyesi üzerine tedavimiz evde devam edecek.Geçmiş olsun dileklerini ileten herkese can-ı gönülden teşekkür ediyor, dualarınızı bekliyor, tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum” ifadelerini kullandı. Korona virüs testleri pozitif çıkan Belediye Başkan Yardımcıları İsmail Yağbat, Murat erdem ve Zübeyir Tuncel’in de tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. (BÖ)
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