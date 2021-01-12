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12 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
Çorum’a 9 bin 500 doz aşı geldi

Çorum’a 9 bin 500 doz aşı geldi

vali mustafa çiftçi açıklama

Sağlık Çalışanları Mustafa Çiftçi Gori 

-arşiv
-aşıların gelişi

( ÇORUM ) -- Vali Mustafa Çiftçi; “Önümüzdeki Perşemve veya Cuma günü aşılama çalışmaları başlayacak” ÇORUM

- Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Sağlık Bakanlığı tarafından Çorum’a 9 bin 500 doz korona virüs aşısı gönderildiğini açıkladı.
ilk partide gönderilen 9 bin 500 aşının Sağlık Müdürlüğü’ne teslim edildiğini açıklayan Vali Çiftçi, “Önümüzdeki Perşembe veya Cuma günü ilk etapta sağlık çalışanlarımızın aşılanmasına başlanacak. Belirlenen algoritmaya göre aşılar yapılacak” dedi.
(MMY-TG-BÖ)
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