Çorum’a 9 bin 500 doz aşı geldi

-arşiv

-aşıların gelişi



( ÇORUM ) -- Vali Mustafa Çiftçi; “Önümüzdeki Perşemve veya Cuma günü aşılama çalışmaları başlayacak” ÇORUM



- Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Sağlık Bakanlığı tarafından Çorum’a 9 bin 500 doz korona virüs aşısı gönderildiğini açıkladı.

ilk partide gönderilen 9 bin 500 aşının Sağlık Müdürlüğü’ne teslim edildiğini açıklayan Vali Çiftçi, “Önümüzdeki Perşembe veya Cuma günü ilk etapta sağlık çalışanlarımızın aşılanmasına başlanacak. Belirlenen algoritmaya göre aşılar yapılacak” dedi.

(MMY-TG-BÖ)



loading...