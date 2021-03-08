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08 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
ÇORUM - 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri

ÇORUM - 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri

- CHP Kadın Kolları üyelerinin basın açıklaması - Yerdeki kadın ayakkabıları - Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerinin kadınlara karanfil vermesi8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri düzenlendiÇORUM - Çorum 'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.
Çorum Kadın Platformu Üyeleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Hacı Bektaş Veli Parkı'nda bir araya geldi. Buradan Kadeş Barış Meydanı'na yürüyen kadınlar, basın açıklaması yaptı.CHP Kadın Kolları üyeleri de Kadınlar Günü dolayısıyla Kadeş Barış Meydanı'nda etkinlik düzenledi.
Etkinlikte, ABD'de tekstil işçisi kadınların grevi sırasında çıkan yangında hayatını kaybedenler anısına yere topuklu ayakkabı bırakıldı.CHP Kadın Kolları Başkanı Kamile Anar, burada yaptığı konuşmada, kadınların eşitlik için mücadele ettiklerini söyledi.

Kadınların her yıl 8 Mart'ta bir araya gelip taleplerini haykırdığını belirten Anar, "Bizim için 8 Mart, sadece eşit ve özgür bir geleceğin ifadesi değil, aynı zamanda hak mücadelesi veren tüm kadınlara saygı duruşudur." dedi.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri de Hürriyet Meydanı'nda kadın sürücülere karanfil ve çikolata verdi. ​​​​​​​

Saygı Duruşu Topuklu Ayakkabı Basın Açıklaması Tekstil İşçisi Kadın Sürücü 

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