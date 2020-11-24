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24 Kasım 2020 Salı günü yayınlandı
ÇORUM - 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

ÇORUM - 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

- Atatürk Anıtına çelenk sunulması ve saygı duruşunda bulunulması - Göreve yeni başlayan öğretmenlerin yemin etmesi - Yarışmada dereceye giren öğretmenlere ödül verilmesi24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandıÇORUM (AA) - 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla programlar düzenlendi.
Çorum 'da İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, Gazi Caddesi'ndeki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Törende Başöğretmen Atatürk ve hayatını kaybeden bütün öğretmenler için saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Etkinlikler kapsamında göreve yeni başlayan öğretmenler için temsili yemin töreni düzenlendi.
Törende 4 öğretmenin yemin etmesinin ardından kentte öğretmenler arasında 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen resim yarışmasında dereceye giren öğretmenlere hediyeleri verildi.
Sarı, törende yaptığı konuşmada, yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) salgını dolayısıyla ayrı kaldıkları öğrencilerine bir an önce kavuşmayı dilediklerini belirtti.
Vali Mustafa Çiftçi de kısa süre önce emekli olan öğretmenleri makamında ağırladı. Çiftçi, bir süre sohbet ettiği öğretmenlere hizmet şeref belgesi verdi. Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ise 15 Temmuz Şehitleri Fen Lisesi'ni ziyaret ederek, öğretmenlerle bir araya geldi. Aşgın, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla kentteki öğretmenlere 4 bin 200 özel üretim el dezenfektanı ve 21 bin maske dağıttıklarını söyledi.

Kutlama etkinlikleri kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğünce öğretmenlere saat 19.00'da çevrimiçi konser verilecek.

Yemin Töreni Resim Yarışması Saygı Duruşu Öğretmenler Öğrenciler 

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