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30 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
ÇORUM - 1863 litre sahte içki ele geçirildi

ÇORUM - 1863 litre sahte içki ele geçirildi

- Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin adrese operasyon düzenlemesi - Ele geçirilen sahte içkilerin sergilenmesiÇORUM (AA) - Çorum 'da polis ekiplerince 1863 litre sahte içki ele geçirildi.Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince halk sağlığını olumsuz etkileyen ve ölümlere neden olan sahte içkiyle mücadele kapsamında operasyon düzenlendi.
Sahte içki ürettiği tespit edilen şüpheliye ait araç, ev ve bağ evinde yapılan aramada 68 litresi 44 şişe halinde, kalanı bidonlarda olmak üzere 1863 litre sahte içki, alkol yoğunluk ölçer ve 10 aroma kiti ele geçirildi.Operasyonda sahte içki yapımında kullanılan damıtma sistemine de el konuldu.Olayla ilgili gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Polis Sahte İçki Polis Ekipleri 

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