CoronaVac aşılama süreci sağlık çalışanlarıyla başladı

-aşının yakından görünümü

-aşı odası



( BURDUR ) BURDUR



- Burdur’da korona virüsle mücadele kapsamında 1. aşamada sağlık çalışanlarının uygulanacak olan CoronaVac aşılama süreci başladı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs ile mücadele kapsamında Çin’den getirilen CoronaVac aşıları, Burdur’da 1. aşamada bulunan sağlık çalışanlarının aşı vurulmasıyla başladı.

İlk etapta İl Sağlık Müdürü Reha Sermed Aygören ve Devlet Hastanesi Başhekim Nedim Ongun’la başlayan aşı süreci, Burdur’da bulunan bütün hastanelerdeki sağlık personeli ile devam ediyor. Burdur Devlet Hastanesi’nde 2 sorumlu doktor ve 20 sağlık personeli ile devam edecek olan aşı süreci, sabah 08.30’dan gece 00.00’a kadar devam edecek. 1 aşamada bulunan sağlık çalışanlarının aşı süreci bittikten sonra riskli gruplar aşı olacak.



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