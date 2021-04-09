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09 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Çorlu polisinden uyuşturucuya geçit yok

Çorlu polisinden uyuşturucuya geçit yok

Polis kamerasından uyuşturucunun bulunması

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

Sentetik Uyuşturucu Bonzai Uyuşturucu Madde Polis Ekipleri 


- Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Çorlu Grup Amirliği ekiplerince uyuşturucu madde satışı yapan şahıslara yönelik operasyonda satışa hazır uyuşturucu madde ele geçirildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Çorlu Grup Amirliği görevlilerince uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında halk arasında Kore Mahallesi olarak da anılan Hıdırağa Mahallesinde tespit edilen bir ikamette yapılan aramada yaklaşık 150 gram bonzai adı da verilen sentetik kannabinoid maddesi, satışa hazır şekilde fişeklenmiş halde 41 fişek sentetik kannabinoid, ile bir adet hassas terazi ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddelere el koyan polis ekipleri N.K. adlı şüpheliyi de uyuşturucu madde imal ve ticareti suçlaması ile gözaltına aldı. Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürdürülüyor.
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