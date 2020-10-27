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27 Ekim 2020 Salı günü yayınlandı
Çorlu polisinden şafak operasyonu

Çorlu polisinden şafak operasyonu

Operasyon kapsamında yapılan aramalardan görüntüler

Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Hapis Cezası Şafak Operasyonu Kaçakçılık 

-Gözaltına alınan şüphelilerden görüntüler
-Detay görüntüler

( TEKİRDAĞ ) -- Cezaevi firarisi saklandığı evinde yakalandı TEKİRDAĞ

- Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde sabah saatlerinde aralarında özel harekat ve narkotik ekiplerinin de yer aldığı yaklaşık 150 polisin katılımıyla şafak operasyonu düzenlendi.
Halk arasında Kore Mahallesi olarak da anılan Hıdırağa Mahallesi’nde önceden belirlenen 15 ayrı adrese eş zamanlı olarak baskın düzenlendi.
Ruhsatsız silah bulundurduğu değerlendirilen şüpheliler ile uyuşturucu madde ticareti, kaçakçılık ve hırsızlık suçlarından aranan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda, 14 suçtan aranan, hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan G. T. gizlendiği evinde uyuduğu sırada yakalandı. Operasyonda ayrıca 1 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 13 fişek, 1 av tüfeği de ele geçirildi. Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ile Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa düzenlediği operasyonu Tekirdağ İl Emniyet Müdür Yardımcıları Aykut Efe, Fatih Bozboyacı ile Çorlu Emniyet Müdürü Serdar Kurtoğlu’nun yönetti. (SŞ-
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