Çorlu'da trafik kazası: 2 yaralı

-kaza yapan araç ve motosiklet



( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ



- Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı. Kaza, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı gece saatlerinde Şey Sinan Mahallesi Güney Caddesi'nde meydana geldi. Gonca Sokak'tan Güney Caddesi'ne sapan Hayrettin B. yönetimindeki 59 KR 380 plakalı otomobil, 27 BIY 100 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Kaza sonrası motosiklette bulunan Eyüp K. ve Bayram Burak Ö. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



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