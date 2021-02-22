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22 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Çorlu’da kırmızı ışık ihlali kazayla bitti: 2 yaralı

Çorlu’da kırmızı ışık ihlali kazayla bitti: 2 yaralı

OLAY YERİNDE KAZA YAPAN ARAÇLARIN GÖRÜNTÜSÜ

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-OLAYLA İLGİLİ KONUŞAN SÜRÜCÜ CAFER ANGUN

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

- Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde kırmızı ışık ihlali yaptığı iddia edilen hafif ticari araç, kavşağa çıkan hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde Zafer Mahallesi mevkiindeki Bülent Ecevit Bulvarı ile Cumhuriyet Bulvarı’nın kesiştiği döner kavşakta meydana geldi. İddiaya göre, Nazım G. yönetimindeki 25 SE 620 plakalı hafif ticari araç, Bülent Ecevit Bulvarı’nda batı yönüne seyrederken, kırmızı ışık ihlali yaptı. Trafik polisinden duyarlılık örneği Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, Cumhuriyet Bulvarı’nda seyreden Cafer A’nın kullandığı 59 PM 616 plakalı araç ile döner kavşakta çarpıştı. Kaza sonrası Cafer A’nın aracında yolcu olarak bulunan 2 kişi yaralandı. Bu sırada kendi arabasıyla yoldan geçerken kazayı fark eden trafik polisi Mücahit Adıgüzel, duyarlılık örneği gösterip, kazazedelerin yardımına koşarak, ambulans çağırdı. Sağlık durumları iyi olduğu öğrenilen yaralılar, olay yerine gelen ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili polis tarafından soruşturma başlatıldı.
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