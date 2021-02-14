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14 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
Çorlu’da kar yağışı etkili oluyor

Çorlu’da kar yağışı etkili oluyor

kar yağışı

Hava Sıcaklığı Güzergah Kaldırımlar Kar Yağışı Trol 

-karla kaplanan araçlar
-kar yağışından detay görüntüler
-kardan beyaz olan yollar
-Detay görüntüler

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

- Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile Afet ve Acil Durum Genel Müdürlüğü’nün günler öncesinden kar yağışı uyarısı yaptığı Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde akşam saatlerine başlayan kar yağışı kısa sürede şiddetini arttırarak ilçedeki yolları beyaza bürüdü. Akşam geç saatlerde başlayan kar yağışının kısa sürede etkili olması ile birlikte park halindeki araçlar, binaların çatıları ve yollar kısa süre içerisinde adeta beyaza boyandı. Meteorolojik verilere göre kar yağışının gece boyunca devam etmesi ön görülen ilçede hava sıcaklığı eksi 6 ila eksi 8 dereceye kadar düştü. Kar yağışı nedeniyle çok sayıda maddi hasarlı kazanın meydana geldiği ilçede bazı vatandaşlar da kar nedeniyle kayganlaşan yol ve kaldırımlarda düşerek hafif şekilde yaralandı. Polis ekipleri trafik akışının kesintiye uğramaması için güzergahlarda gece boyu kontrol yaparak sürücüleri olası kazalara karşı uyardı. Kar yağışı nedeniyle beyaza bürünen yolların trafiğe kapanmaması için önlem alan ekipler tuzlama ve kar küreme çalışmalarına da başladı.

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