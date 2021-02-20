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20 Şubat 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Çorlu'da iki araç çarpıştı: 4 yaralı

Çorlu'da iki araç çarpıştı: 4 yaralı

Yaralıların hastaneye getirilmesinden detay

Polis Hastane Trafik Kazası Bild Polis Ekipleri 

-Acil önü detay

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

- Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde Çorlu-Sarılar yolu üzeri Hatip Mahallesi çevre yolu kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hatip Mahallesi Mimar Sinan Caddesi çıkışında çevre yolu kavşağı yakınlarında iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kazada yaralanan Ceyhun S., İlyas Ç., Osman B. ve henüz ismi öğrenilemeyen bir kişiye müdahalede bulundu. Ardından yaralanan 4 kişi olay yerine gelen ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (HT-ÖZ-Y)
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