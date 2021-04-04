Çorlu’da binlerce kişi Bulgaristan seçimleri için sandık başına gitti

-Seçmen listelerinde ismini arayanlar

-Okul koridorlarında oluşan yoğunluk

-Okul dışında bekleyenler

-Oy verme işlemi



( TEKİRDAĞ ) - TEKİRDAĞ



- Bulgaristan’da gerçekleştirilen parlamento seçimleri için Tekirdağ’ın merkez Süleymanpaşa ilçesi ile Çorlu, Ergene ve Kapaklı ilçelerinde de sandıklar kuruldu. Çorlu’da kurulan sandıklarda binlerce kişi oy kullandı. Bulgaristan parlamentosunu belirlemek için yapılan seçimler kapsamında Bulgaristan vatandaşlığına da sahip olan Türk vatandaşları Süleymanpaşa İlkokulu, Çorlu Vehbi Günaştı İlkokulu, Çorlu Bilim ve Sanat Merkezi, Ergene İnönü İlkokulu, Ergene Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Kapaklı Sanayiciler İlkokulu’nda kurulan toplam 6 sandıkta oy kullandılar. Seçmen olduklarını gösteren belgeleri gösterdikleri takdirde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan seçmenler Liçna Karta adı verilen Bulgaristan Devletine ait kimlik kartları ve Bulgaristan pasaportları ile sandık başına giderek oylarını kullandılar. Bulgaristan Hükümetinin Türkiye’de önceki seçimlerde kurulan sandık sayısını 75’ten 35’e düşürmesi nedeniyle oy verme işlemi öncesinde yoğunluklar oluştu. Trakya bölgesine Tekirdağ’da kurulan 6 sandık dışında Lüleburgaz, Kırklareli ve Edirne’de olmak üzere toplam 9 sandıkta oy verme işlemi gerçekleştirildi.

Sabah 07.00’de başlayan ve 20.00’ye kadar devam edecek olan oy kullanma işlemleri için sandık başına gelen çifte vatandaşlar okul önlerinde ve koridorlarında uzun kuyruklar oluşturdu. (SŞ-



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