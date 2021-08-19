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Çorlu'da 250 polis ile uyuşturucu operasyonu
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19 Ağustos 2021 Perşembe günü yayınlandı
Çorlu'da 250 polis ile uyuşturucu operasyonu

Çorlu'da 250 polis ile uyuşturucu operasyonu

Operasyona ilişkin drone görüntüleri

( TEKİRDAĞ -DRONE) TEKİRDAĞ

Tezkere Operasyon Uyuşturucu Uyuşturucu Operasyonu Şafak Operasyonu 


- Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde 250 polisin katılımı ile uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş/Narkotik Şubeleri, Çorlu ilçesinde 19 hedef şahıs ve adrese yönelik 250 personelin katılımıyla eşzamanlı şafak operasyonu gerçekleştirdi. Operasyonda drone ve uyuşturucu arama köpekleriyle de destek verilirken, aramalarda, 4 adet tezkeresiz av tüfeği, 9 mm çapında ruhsatsız tabanca, çeşitli suçlardan aranan 6 şahıs, 33 fişek eroin ve uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi. Ayrıca operasyonda 10 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.
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