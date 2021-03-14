Çorapların arasına sakladığı uyuşturucuyla insanları zehirleyecekti

--UYUŞTURUCUNUN BULUNMASI

--EMNİYET DETAY



( AMASYA ) - AMASYA



- Amasya’nın Merzifon ilçesinde uyuşturucu madde ile yakalanan şüpheli şahıs tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, bir şahsın ilçeye uyuşturucu getirerek satışa sunacağı ihbarını alan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, bir çalışma başlattı. Gece saatlerinde harekete geçen narkotik ekipleri, fiziki ve teknik takibin ardından şüpheli aracı uygulama noktasında durdurdu. Durdurulan araçta ve araç içerisinde bulunan şüpheli 1982 doğumlu H.İ.’nin üzerinde ve eşyalarında arama yaptı. Detaylı bir şekilde arama yapan ekipler, sırt çantasının içerisinde çorapların arasına gizlenen, ağırlığı 39 gram gelen metamfetamin ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheli şahıs, emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adli mercilere sevk edildi. "Uyuşturucu ticareti yaptığı" iddiasıyla nöbetçi mahkemeye çıkarılan H.İ. tutuklanarak cezaevine konuldu. (YB-SLH-



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