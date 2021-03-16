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16 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Çorabın içinden satışa hazırlanan uyuşturucu çıktı

Çorabın içinden satışa hazırlanan uyuşturucu çıktı

-UYUŞTURUCUNUN BULUNMASI

Amfetamin Uyuşturucu Uyuşturucu Ticareti Narkotik Metamfetamin 

--DETAY
--ZANLININ ADLİYEYE SEVKİ

( AMASYA ) AMASYA

- Amasya’nın Merzifon ilçesinde uyuşturucu ticareti zanlısının satmak için çorabın içine sakladığı uyuşturucu, narkotik ekiplerine takıldı. Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, 'uyuşturucu ticareti yaptığı' öne sürülen bir şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, M.S.S.’nin (37) içinde bulunduğu aracı ilçe merkezinde durdurdu. Araçta ve araç içerisinde bulunan şahsın üzerinde ve eşyalarında arama yapıldı. Satışa hazırlanan 80,34 gram metamfetamin, sırt çantasındaki çorabın içerisinde ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. ‘Uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan hakim karşısına çıkarılan M.S.S., tutuklanarak cezaevine gönderildi. (YB-SLH-Y)
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