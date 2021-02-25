Çöpten değil denizden çıktı

-deniz dibinden çıkan çöpler

-Muğla Tarım İl Müdürü Barış Saylak röportaj

-drone görüntüleri



( MUĞLA )- Denizden çıkanlar şoke etti MUĞLA



- Bodrum’da yapılan deniz dibi temizliğinde deniz altından çıkan çöpler görenleri şoke etti. Çök kutusundan, lastiğe, pet ve cam şişelerden şezlonga kadar birçok atık malzeme denizin dibinden çıktı. Muğla Kültür Balıkçıları Derneği ve Muğla Tarım Orman Müdürlüğü ile karşılıklı işbirliğini ve ortak anlayışı teşvik etmek ve geliştirmek amacıyla deniz dibinde temizlik yapıldı. Yaklaşık 1 saat boyunca 16 dalgıç Torba koyundan deniz dibinde temizlik yaptı. Her daldıklarında kilolarca çöp çıkaran dalgıçlar çöp kutusu, cam şişe, pet şişe, şezlong ve birçok atık denizden çıkarıldı. 500 kilogram atığı gören Muğla Tarım Orman Müdürü Barış Saylak ise çıkan çöpler karşısında şok oldu. Etkinliğe, Bodrum İlçe Tarım Müdürü Durmuş Çakır, IMEAK Deniz Ticaret Odası Bodrum Şubesi Yönetim Kurulu ve Deniz Temiz Derneği (TURMEPA) Başkanı Orhan Dinç'in de aralarında olduğu yetkililer katıldı "Çıkan atıkları görünce utandım" Çöplerin çıkmasının ardından kısa bir açıklama yapan Muğla Tarım Orman Müdürü Barış Saylak deniz dibi temizliğine devam edeceklerini belirterek “İnsanlardan kaynaklanan, günübirlik tur teknelerinden kaynaklanan evsel atıklardan kaynaklanan kirliliklerin önüne geçmek, denizlerimizin temizliği için bir sosyal sorumluluk projesi olarak gördüğümüz deniz dibi temizliğimizi bugün itibari ile başlatmış olduk. Su ürünleri yetiştiricilerinin dalgıçlarının emekleri ile bugün Torba sahilinden 12 metre açığından itibaren dalgıç arkadaşlarımız bir temizlik yaptılar. Üzülerek söylüyorum ve utanıyorum. Bu kadar kirliliği bu kadar pisliği bir anlık keyifleri için bu kadar kirliliği, bu kadar şişeyi, bu kadar çöpü denize atanları kamu oyunun taktirine bırakıyorum. Amacımız şu önümüzdeki günlerden itibaren sezonumuza kadar Muğla’daki tüm balıkçı barınaklarında, limanlarda, deniz dibi temizliğimizi yapacağız. Ayda 1 kere ise su ürünlerimizin dalgıçları yine bölgemizde bulunan sivil toplum kuruluşları deniz dibi temizliği yapmaya devam edeceğiz” dedi.





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