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27 Şubat 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Çöpte bulunan yavru köpeği sahiplenip biberon ve şırıngayla beslediler

Çöpte bulunan yavru köpeği sahiplenip biberon ve şırıngayla beslediler

Yavru köpekten detay

Yavru Köpek Köpek Bild Çöp Konteyneri 

-Köpeğin biberon ve şırıngayla beslenilmesi
-Fön makinesiyle kurutulması
-Köpekten detay

( ANTALYA )- Gözleri bile açılmamış yavru köpek için seferber oldular ANTALYA

- Antalya’nın Demre ilçesinde, yeni doğmuş yavru bir köpek çöp konteynerinin içerisinde canlı olarak bulundu. Henüz gözleri dahi açılmayan yavru köpek, bir aile tarafından sahiplenildi. Biberon ve şırıngayla beslenilen minik yavrunun sağlığının iyi olduğu belirtildi. Vicdanları sızlatan olay, Demre ilçesi Gökyazı Mahallesi’nde Perşembe günü sabah saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, çöp atmaya giden iki kadın, konteyner içerisinde hareket eden yavru bir köpeğin olduğunu gördü. Durum hemen belediye yetkililerine bildirdi. Belediye ekipleri tarafından konteynerden çıkartılan yavru köpeğin yaşadığı anlaşıldı. Henüz gözlerini dahi açmadığı gözlenen köpek, bir aile tarafından sahiplenildi. Biberon ve şırıngayla beslenilen köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
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