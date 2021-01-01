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01 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Çöpte bebek ihbarı ekipleri harekete geçirdi

Çöpte bebek ihbarı ekipleri harekete geçirdi

-polis ekiplerinin plastik havuzu inceleme detayı

Sağlık Ekibi Harekete Geç Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Çağrı Merkezi 

--polis ve sağlık ekipleri detay

( SİVAS )- Sivas’ta çöp yanında duran şişme havuzu bebek kundağına benzeten vatandaşlar ekipleri harekete geçirdi. SİVAS

- Sivas’ta çöp yanında duran şişme havuzu bebek kundağına benzeten vatandaşlar ekipleri harekete geçirdi. Edinilen bilgilere göre olay, kent merkezi 4 Eylül mahallesi Fatih caddesinde meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan apartmanlarda yaşayan vatandaşlar, çöpün yanında ki şişme havuzu bebek kundağına benzetip 112 acil çağrı merkezini aradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekiplerinin kontrolünde vatandaşların bebek kundağına benzettikleri cismin şişme havuz olduğu anlaşıldı. Polis ekipleri, şişme havuzu yapılan kontrollerin ardından çöpe attı. Olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri olay yerinden ayrıldı. (VK-GF-
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