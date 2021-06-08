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8 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Çöpe atmak yerine evin önüne koyduğu eski çanta polisi alarma geçirdi

Çöpe atmak yerine evin önüne koyduğu eski çanta polisi alarma geçirdi

- EV SAHİBİNİN ÇANTANIN KENDİSİNE AİT OLDUĞUNU SÖYLEMESİ

Polis Güvenlik Önlemi Şüpheli Çanta Harekete Geç Polis Ekipleri 

-- POLİS EKİPLERİNİN MERKEZE ANONS GEÇMESİ (ÇÖP OLDUĞUNA DAİR)
-- OLAY YERİ

( BURDUR ) -- Polisin güvenlik önlemi aldığını görünce aşağı inip çantasını aldı BURDUR

- Burdur’da şüpheli çanta alarmı polis ekiplerini harekete geçirdi. Burdur İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Yeni Hamam Sokağı’nda içinde bomba olabileceği söylenen şüpheli bir çanta olduğu ihbarını aldı. Olay yerine gelen ekipler, çantanın bulunduğu bölgede geniş güvenlik önlemlerini aldılar. Bomba imha ekibinin beklenmesi sırasında polis ekiplerini gören ev sahibi evin önüne çıkarak çantanın kendilerine ait olduğunu, çöp olarak evin önüne koyduklarını ifade etti.
Bir süre korku dolu anların yaşanmasına neden olan çanta ev sahibine teslim edilerek evin önüne değil çöpe atılması istendi. (CTK-
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