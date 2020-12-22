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22 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
Çöpe atılan yeni doğmuş bebek kurtarılamadı

Çöpe atılan yeni doğmuş bebek kurtarılamadı

olay yerinden detay

Çöp Konteyneri Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Yeni Doğmuş Bebek Çöp Kutusu 

-çöp kutusundan detay
-polis ekipleri inceleme yaparken detay
-sokak tabelasından detay
-mahalle sakinlerinden recep sert ile röp

( ÇANAKKALE )- Göbek bağı kordonu hala üzerindeydi- Vicdansızlığın böylesi, yeni doğan bebeği çöp konteynerine attılar ÇANAKKALE

- Çanakkale’de yeni doğan bir bebek, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çöp konteynerine atıldı. Çöp toplayan bir kadın tarafından bulunan bebek, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay, Çanakkale’nin merkeze bağlı Kepez beldesi Şenkartal 28. Sokak’ta meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce süpermarketin hemen arkasında bulunan bir çöp konteynerine yeni doğan erkek bebek bırakıldı. Bir süre sonra çöp toplayan bir kadın, konteynırdan bebek sesi geldiğini duyunca durumu polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, bebeği alarak Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesine götürdü. Göbek bağı kordonunun üzerinde olduğu ve yaklaşık 2 saat önce doğduğu tahmin edilen bebek hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Polis ekipleri, bebeği çöp konteynerine bırakan kişi ya da kişileri bulmak için çalışma başlattı. (UYC
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