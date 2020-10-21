Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Ekim 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Çöpe atacağı valizi otobüs durağına bırakınca polisleri alarma geçirdi

Çöpe atacağı valizi otobüs durağına bırakınca polisleri alarma geçirdi

durak içindeki valizin görüntüsü

Otobüs Durağı Bomba İmha Uzmanı Şüpheli Valiz Emniyet Şeridi Polis Ekipleri 

-bomba uzmanının valizin yanına gitmesi
-Valizin sahibi kadın ile polisler arasında geçen diyalog
-Kadının valizi açması
-Kadının polis merkezine götürülmesi
-detaylar

( TRABZON ) - TRABZON

- Trabzon’un Ortahisar ilçesinde bir kadının çöpe atacağı valizi otobüs durağında unutması polisi alarma geçirdi. Edinilen bilgiye göre, bugün öğle saatlerinde Yenicuma mahallesi Tanjant Yolu üzerinde otobüs durağına bırakılan şüpheli valizi görenler durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri valizin bulunduğu otobüs durağı çevresini emniyet şeridine alarak çevirirken, valizin yanına kimse yaklaştırılmadı. Daha sonra gelen bomba imha uzmanı ekip, çantayı inceledikten sonra fünye ile patlatmak için hazırlandığı sırada valizin sahibi kadın polislerin yanına gelerek valizin kendisine ait olduğunu çöpe atacağı valizi otobüs durağında unuttuğunu söyledi.

Bomba uzmanı ve beraberindeki polis daha sonra valizin sahibi kadına valizi açmasını istedi. Açılan valizden bir şey çıkmazken isminin Naide S. olduğu öğrenilen kadın ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayın şokunu üzerinde atamayarak zaman zaman gülen Naide S, “Bunu bıraktık gittik. Eşim İstanbul’a gidecekti. Bir şeyler alayım dedim daha sonra gelip alacaktık. Bunu aslında çöpe atacaktık. İçinde bir şey yoktu bir şey alıp koyup İstanbul’a yollayacaktım. Zaten eskiydi. Gelinim durduğu evden aldı da buraya geldi” dedi.
(BK-ÖS-Y)
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement