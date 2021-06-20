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20 Haziran 2021 Pazar günü yayınlandı
- Copacabana Plajı’na Covid-19’dan ölenler anısına 500 gül dikildi

- Copacabana Plajı’na Covid-19’dan ölenler anısına 500 gül dikildi

Copacabana Plajı’nda görüntüler

(RIO DE JANEIRO) RIO DE JANEIRO

Naro Mezar Taşı Sonar Hükümet Anma Etkinliği 


- Brezilya’nın Rio De Janeiro kentinde yer alan ünlü Copacabana Plajı’nda ülkede Covid-19 nedeni ile hayatını kaybeden yarım milyondan fazla kişi dikilen 500 gül ile anıldı. Brezilya’da Covid-19 salgınında can kaybı yarım milyonu aştı. Rio De Janeiro kentinde yer alan ünlü Copacabana Plajı’nda hayatını kaybeden yarım milyondan fazla kişi mezar taşı şeklinde dikilen 500 gül ile anıldı. Sivil toplum kuruluşu Rio da Paz tarafından gerçekleştirilen anma etkinliği ile Jair Bolsonaro hükümetine tepki gösterildi. Rio da Paz’ın yöneticisi Antonio Carlos Costa yaptığı açıklamada, "Hükümet çok yanlış yaptı. Pandeminin başlangıcından bu yana Bolsonaro, bu virüsün öldürücü gücünü ciddiye almadı. Asla empati göstermedi. Ölümleri azaltmak için hala zamanı var. Bundan sonra en azından daha fazla ölümü engelleyebilir" dedi.
Brezilya'da pandemide yaşanan can kayıplarının kabul edilemez olduğunu ifade eden Costa, Brezilya’nın ABD’den sonra dünyada en çok can kaybının yaşandığı ülke olduğunu hatırlattı. Brezilya’da toplam vaka sayısı 17 milyon 883 bin 750’ye, toplam can kaybı ise 500 bin 868’e ulaştı.
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