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21 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Çöp tesisindeki tonlarca çöpün içinde bebek cesedi aradılar

Çöp tesisindeki tonlarca çöpün içinde bebek cesedi aradılar

Tesisteki aramalardan fotoğraflar

Bebek Cesedi Köpek Katı Atık Tesisi Atık Tesisi Kadavra 

-arşiv görüntüler

( TRABZON -DRONE)- Trabzon'un Araklı ilçesinde bulunan Taşönü Katı Atık Entegre ve Bertaraf Tesisi'nde bir bebek cesedinin çöpler arasında görüldüğü iddiası üzerine çok sayıda ekip çalışma başlattı- İş makineleri ve kadavra köpekleri eşliğinde yapılan aramalarda bir bebek cesedine rastlanılamadı TRABZON

- Trabzon'un Araklı ilçesinde bulunan Taşönü Katı Atık Entegre ve Bertaraf Tesisi'nde bir bebek cesedinin çöpler arasında görüldüğü ve yetkili kurumlara bilgi verilmediği iddiası üzerine iş makineleri ve kadavra köpekleri eşliğinde tonlarca çöpün içinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda bir bebek cesedine rastlanılamadı. Alınan bilgiye göre, Trabzon ve Rize İlleri Yerel Yönetimleri Katı Atık Tesisleri Yapma ve İşletme Birliği (TRABRİKAB) öncülüğünde bir süre önce faaliyete başlayan ve EVRA Katı Atık Yönetimi Ticaret ve Limited Şirketi tarafından işletilen Taşönü Katı Atık Entegre ve Bertaraf Tesisi'nde ayrıştırılan çöpler içerisinde bebek cesedi bulunduğu ve bu durumun yetkili kurumlara bildirilmediği iddiaları üzerine Araklı Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının talimatı ve arama kararı doğrultusunda söz konusu tesis içinde dün gün boyunca arama yapıldı. Konuyla ilgili tesis yetkililerinin ifadelerine başvurulurken, katı atık tesisindeki güvenlik kameraları görüntüleri incelendi. AFAD, Emniyet ve Araklı İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından da tesiste inceleme yapıldı. İş makineleri ve kadavra köpekleri eşliğinde tesis içindeki tonlarca çöpün bulunduğu depolama sahasında yapılan aramada iddia edilen bebek cesedi bulunamadı. Jandarma ekiplerinin tesise çöplerin döküldüğü Trabzon ve Rize illerinde konuyla ilgili doğumları araştırdığı belirtilirken, olayla ilgili inceleme sürüyor.
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